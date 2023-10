Alternative Lösung zum S-Link

Ich muss es so übertrieben formulieren: Der S-Link soll um ca. drei Milliarden Euro errichtet werden, um letztendlich dafür zu sorgen, dass die Autos weiterhin ungehindert durch den gesamten Ballungsraum und vor allem durch das Stadtgebiet von Salzburg fahren können. Die Stadt Salzburg wird nie eine autogerechte Stadt werden, da müsste man große Teile der Altstadt abreißen.

Hätten wir mutige Politiker/

-innen, die geeint den Individualverkehr eindämmen und dafür die Öffis (noch) attraktiver machen würden, die noch viel mehr in die Radwege investieren würden, nun, es bräuchte den S-Link nicht. Leider haben wir Politiker/-innen, die in der Vergangenheit leben und die Zukunft ignorieren; die sich über kleinste Maßnahmen im Verkehrsbereich jahrelang streiten und jeden großen Wurf seit Jahrzehnten ignorieren. Ich sage: Befreit diese Stadt weitestgehend vom Individualverkehr, die Maßnahmen dafür gibt es. Investiert kräftig in die Öffis (Personal!), gebt mehr Verkehrsflächen für die Radwege frei und macht das gemeinsam und für uns Menschen, für eure Kinder und Enkelkinder.

Günter Österer, 5020 Salzburg