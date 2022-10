Alternative Personenbeförderer in der Altstadt

Ich schließe mich der Meinung jener Briefschreiber an, die den Fiakerbetrieb in der Stadt kritisch sehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es dem Tierwohl entspricht, wenn die Pferde auf den Plätzen der Innenstadt auf "Arbeit" warten, während wir die aufgeheizten Plätze besser nicht queren möchten. (Wir haben Alternativen - die Tiere nicht.) Für den Fall, dass man künftig von diesem Projekt Abstand nehmen werde, möchte ich eine Bitte äußern: Es fahren ja bereits alternative Personenbeförderer durch die Altstadt: Rikschas und elektrisch betriebene Fahrzeuge. An letzteren musste ich mit Entsetzen feststellen, dass diese mit Lautsprechern ausgestattet sind, die in voller Lautstärke sowohl mit Musik als auch mit Erklärungen akustisch ihre/unsere Umwelt verschmutzen. Ich bitte die Verantwortlichen bei der Entscheidung über Fiaker und deren Alternativen diesen Punkt zu berücksichtigen und nur die menschliche Stimme ohne technische Unterstützung zu genehmigen.



Ingeborg Reittner, 5300 Hallwang