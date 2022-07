Alternativen haben Klimasituation verschärft

Sehr geehrter Herr Lack (Brief an die SN, 25. 7.): Sie sind sehr stolz, die Hainburger Au mit gerettet zu haben! Wissen Sie überhaupt, was Sie insgesamt ökologisch- ökonomisch angestellt haben? Dass sich die Donau im Jahr um ca. zwei bis drei Zentimeter eintieft und damit die Au, zuerst die Flachwurzler usw. immer mehr absterben werden, weil auch die Gießgänge nicht mehr benetzt werden, ist Ihnen das bekannt!? Die Landwirtschaft immer tiefere Grundwasserspiegel vorfindet und daher unter Austrocknung leidet, noch dazu die Busch- und Baumgruppen wegen rationellerer Bewirtschaftung vielfach abgeholzt hat, sich damit eine Bodenerosion eingehandelt und dazu eine verstärkte Bewässerung zusätzlich nötig wurde, die auf die Dauer zu einem Minderertrag führt? Wir durften dafür mit einem ganz schön erhöhten Devisenbetrag Öl und Gas einkaufen, um unser Land weiter aufheizen und ökologisch verdrecken, vergiften und zusätzlich sauerstoffärmer in eine verstärkte Klimasituation bringen durften, die bis zur rasanten Gletscherschmelze, ja durch die erhöhten Niederschläge in den alpinen Steillagen durch die Grasnarbenabschwemmungen und deren riesigem Geröll- und den durch Luftschadstoffen geschwächten, absterbenden Waldregionen, die auch noch zur Hangdestabilisierung nicht nur sturmanfälliger, sondern zu einem alpinen Katastrophenszenario geworden sind, dass auch diese Regionen den Klimafolgen bei weitem nicht mehr widerstehen können, diese damit in den gesamten alpinen Bereichen in höchste Verkarstungs- und Allgemeingefahr für alle Steil- auch Tieflagen bringen! Sie agieren noch wie zu den "Grünanfangszeiten" noch immer mit den gleichen, aber nicht wissenden Gesamtschadensabläufen herum, dass man sich schämen muss, mit wie wenig Gesamtverantwortungsvermögen/-willen sie agieren, nur um Aufmerksamkeit zu erhaschen! Das ist aberin diesen Zeiten entschieden zu wenig! Wie viel KW hat ihr PKW? Heute geht es nur noch mehr darum, wie wir uns aus den rasch ansteigenden Klimaanstiegsfolgen noch bestmöglich und mit voll nachhaltigen Methoden zum Erhalt unserer Landschaft ziehen können, aber auch unsere Energie-Eigenversorgung, für den Erhalt unserer Nahrungsversorgung, vor allem aber für unsere Sicherheit, in den nächsten 50 Jahre sicherstellen? Wir müssen alles daran setzten, die wesentlich erhöhten Wassermengen ohne deren Zerstörungspotential ins Tal zu bringen und das geht gesamtökonomisch-ökologisch nur noch mit Sammelsystemen in den Hochlagen in Jahresspeichern für Dotierung-, Bewässerung-, Trink-Nutzwasser- und auch nachhaltiger Spitzenenergiegewinnung! Ob Sie das wollen oder nicht, es ist die einzige Möglichkeit die alpinen Steillagen vor der Totalverkarstung zu retten.



Anton Wimmer, 5672 Fusch