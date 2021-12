Alternativlose Sonntagsöffnung

So familienfeindlich die Sonntagsöffnung auch ist, sie wird in Zukunft gang und gäbe sein, und ist alternativlos. Denn schon jetzt beherrschen Online-Giganten wie Amazon einen immer größeren Teil des Handels. Zusätzlich sind fast alle Menschen heute berufstätig und für diese wäre Sonntag oft der einzige Tag, an dem das Einkaufen zeitlich am besten möglich ist. Das wird dann eben bei geschlossenen Geschäften von zuhause aus bei Amazon erledigt. Ohne Anfahrtswege, ohne nervige Parkplatzsuche, ohne Spritverbrauch und ohne Risiko eines Verkehrsunfalls oder gar einer Verkehrsstrafe. Die Sonntagsöffnung sehe ich also als einzigen Weg für den stationären Handel, weiter bestehen zu können und konkurrenzfähig zu bleiben.

Weiters fahren Leute, die gerne im stationären Handel einkaufen, oft auch noch ins Ausland, wo es die Sonntagsöffnung gibt. Der Europark in Marburg an der Drau in Slowenien ist etwa nur rund 60 km von Graz entfernt und ein schöner Sonntagsausflug in unser südliches Nachbarland ist es obendrein. Die Sonntagsöffnung wird in Zukunft alternativlos sein, leider.

Dr. Bernd Sommer, 8044 Graz