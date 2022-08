Altersarmut bei Frauen

Ein Aspekt, dass Frauen eine große Benachteiligung erfahren, wird anlässlich des Equal Pension Day aufgegriffen. Bis zum 3. August (in Salzburg bis zum 31. Juli) bekommen Männer durchschnittlich die Pension ausbezahlt, die Frauen bis zum Ende des Jahres erhalten. Arbeit in schlechter bezahlten Jobs, Teilzeitarbeit oder jahrelange Absenz von einer bezahlten Beschäftigung durch die Betreuung der Kinder ergibt eben letztlich eine geringe Pension. Frauen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet und Kinder großgezogen haben, stehen am Lebensabend mit einer Rente da, die kaum noch für das (Über-) Leben reicht. Im Besonderen trifft es Frauen, die durch die Betreuung ihrer Kinder so lange von bezahlter Arbeit ferngeblieben sind, dass sie keine Anwaltschaft auf eine eigene Pension erworben haben. Geradezu grotesk mutet es an, dass die aktiven Beitragszahler alle Pensionen mitfinanzieren, nur die eigene Mutter geht leer aus. So hat eine Frau beispielsweise drei Steuerzahler großgezogen, bekommt aber keine eigene Pension. Im günstigen Fall bekommt der Mann genug Pension, dass die beiden über die Runden kommen. Was aber geschieht im Falle einer Scheidung?





Herbert Nill, 5671 Bruck