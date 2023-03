Altersheime in Salzburg

Es ist mir unbegreiflich, wie man in Salzburg mit den Altersheimen umgeht. Zunächst wurde schon der große Bau des Altersheims in Nonntal in Wohnungen umgewandelt, nur der Neubau dient zur Altersfürsorge. Nun soll das Herz-Jesu-Heim zugesperrt werden. In einer Zeit, in der man von langen Wartelisten von alten Menschen hört, die in ein Heim möchten, versteht man nichts mehr. Ich habe durch den Besuch bei einer alten Dame das Herz-Jesu-Heim kennengelernt. Ich fand die Betreuung sehr gut, man hat Vieles mit den Bewohnern/-innen gemacht. Im schönen Garten durften sich sogar Hunde aufhalten, an denen die Menschen Freude hatten.

Ich wäre für ein Umdenken dankbar.

Gretl Herzog, 5020 Salzburg