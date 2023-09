Alterslimit fürs Steuer?

Die Meinung, dass sich das Unfallrisiko ab einem bestimmten Alter erhöht, beruht auf einem rein statistischen Wert. Wie so oft kann man mit Statistik vieles "beweisen". So könnte man vermutlich auch beweisen, dass Fahrer mit Schuhgröße 43 die meisten Unfälle verursachen. Beides basiert aber nicht auf den tatsächlichen Ursachen für ein erhöhtes Unfallrisiko. Ein 80-Jähriger mit mehr als 1,5 Millionen Kilometern unfallfreier Fahrpraxis hat vermutlich weniger Risiko als ein 50-Jähriger, der meist nur einmal in der Woche im Gemeindegebiet zum Einkaufen fährt. Die Erfahrung mit unterschiedlichen Verkehrssituationen spielt bestimmt eine größere Rolle als das Alter. Da dies aber schwer nachvollziehbar ist, verfällt man auf so abstruse Ideen wie das Alterslimit. Mehr Sinn hätte es, für alle Altersgruppen in bestimmten Zeitabständen verpflichtende kostenlose Fahrtechnikkurse anzubieten. Die Kosten dafür ließen sich volkswirtschaftlich durch weniger Unfälle bestimmt hereinbringen.





Hans Kaiser, 8323 St. Marein