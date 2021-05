Altpapier ist ein wichtiger Rohstoff

Über Nacht wurde die Papierentsorgung von vier auf ein Mal monatliche Abholung verringert. Das heißt bei gleichbleibendem Preis 75% weniger Leistung! Nach mehrmonatiger Beobachtung bleibt Kopfschütteln.

Zwar wurden größere Container angeboten, die aber weder in die vorgesehenen Abstellplätze passen noch ohne Hilfe über steile Gartenstiegen auf die Straße geschleppt werden können. Die Folge ist, dass das meist aus Werbung, überflüssigen Broschüren und Verpackung bestehende Abfallpapier in allgemeine Container verbracht wird. Dort häuft es sich dann drei Wochen neben übervollen Tonnen bis zur nächsten Abholung. Oft wird es auch auf Restmüllbehälter aufgeteilt, was vergeudeten Rohstoff bedeutet.

Ein Spaziergang durch sog. Villenviertel, wo noch Einzelhäuser stehen, zeigt die Folgen dieser unverständlichen Maßnahme. Es kann keine Frage der Kosten sein, denn Papier ist noch immer ein gewinnbringender Rohstoff, wenn schon der Magistrat auf das äußere Bild seiner Stadt keinen Wert mehr legt. Die Auslagerung der Papierentsorgung an "private" Firmen darf nicht zu einer Gewinnmaximierung führen.

Ich kann mich noch erinnern, als die Tonnen aus dem Garten geholt und zurückgestellt wurden. Dafür durften die "Müllmänner" zu Weihnachten ihr wohlverdientes Trinkgeld einsammeln.



Mag. Adolf Radauer, 5020 Salzburg