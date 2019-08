Altstadt-Gestaltung: Einhaltung der Gesetze

Anlässlich der Diskussion über die zu intensive Nutzung der Altstadtplätze wird immer wieder das Altstadterhaltungsgesetz vergessen. Dort ist klar festgelegt, dass im Schutzgebiet gelegene öffentliche Flächen (Verkehrsflächen, Grünflächen, Uferböschungen und dergleichen) sowie sonstige Grundflächen und Anlagen nur so umgestaltet und verwendet werden dürfen, dass hiedurch das Stadtbild und das Stadtgefüge weder beeinträchtigt noch in seiner Wahrnehmbarkeit erheblich vermindert wird (§8). Leider wurde und wird auch diese unmissverständliche gesetzliche Regelung über die Gestaltung und Erhaltung der Altstadt immer wieder missachtet und in zahlreichen Entscheidungen der Verantwortlichen auch teilweise bewusst falsch uminterpretiert.

Es bleibt zu hoffen, dass wenigstens jetzt, aus Anlass des immer stärker werdenden Unmutes gegen den Vollzug der Bestimmungen über die Nutzung der Altstadtplätze endlich mehr an die Einhaltung des Gesetzes gedacht wird. Diese Bestimmungen werden auch jetzt bei der angedachten Gestaltung der Salzachböschungen verantwortungsbewusst zu bedenken sein.





Dr. Eckehart Ziesel, 5020 Salzburg