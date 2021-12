Altstadtmodell für Blinde nicht verzögern

Bezug nehmend auf den Artikel in den SN vom 3. Dezember 2021, wonach in Salzburg ein Standort für ein Bronzemodell der Altstadt gesucht wird, möchte ich von einem Erlebnis berichten, welches ich vor vielen Jahren hatte. Ich durfte mit einer Blindensportgruppe als Begleitperson nach Brügge fahren. In Brügge gibt es einige Bronzemodelle historischer Bauwerke, welche direkt neben den Gebäuden mitten in der Altstadt aufgestellt sind, mit einem Begleittext und einer Erklärung in Blindenschrift. Die Modelle sind sehr schön und gliedern sich wunderbar in die historische Stadt ein. Es war beeindruckend zu sehen, wie sich blinde Menschen - wie in diesem Fall - ein Gebäude erarbeiten und dadurch vorstellen können. Umso bedauerlicher finde ich es, dass in Salzburg - trotz der einstimmigen Befürwortung aller Parteien und trotz einer bestehenden Finanzierung dieses Projekts unverständliche Kontroversen über den Aufstellungsort für dieses nur etwa vier Quadratmeter große bronzene Altstadtmodell bestehen und dadurch die Verwirklichung dieses Projekts enorm verzögert wird.

Die Bedürfnisse von beeinträchtigten Personen werden damit zum Spielball von scheinbar politisch motivierten Quertreibereien. Die großen verkehrsberuhigten Plätze in der Innenstadt würden jedenfalls genügend Raum und eine würdige Atmosphäre für die Aufstellung dieses Kunstwerks bieten. Was Politiker in Brügge oder München ermöglichen konnten - blinden und sehbehinderten Personen eine Vorstellung von der Struktur ihrer Stadt zu vermitteln -, sollte doch auch in der Kulturstadt Salzburg möglich sein. Außerdem könnten alle Besucher der Tourismusstadt Salzburg durch die Errichtung dieser zusätzlichen, publikumswirksamen Attraktion profitieren.

Rosanna Weiser, 5111 Bürmoos