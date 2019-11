Aludosen sind nicht "cool"

Zum Beitrag "Altes Wasser, neuer Schwung" in den SN vom 19. 10. 2019:

Im o. a. Artikel kündigt Gasteiner Mineralwasser an, ein neues Werk zu bauen, um nun Getränke besonders für die junge Generation wegen der "coolness" in Aludosen abzufüllen - bis 50 Millionen jährlich. Wir sind Schüler und Schülerinnen des Sport- und Musik-RG in der 5. Klasse und sind nicht der Meinung, dass Dosen "cool" sind. Die Herstellung von Aluminium ist extrem stromintensiv und umweltproblematisch. Gasteiner sagt auch, dass man Aludosen zu 100 Prozent recyceln kann. Das stimmt allerdings nur zur Hälfte, da Aludosen zwar recycelbar sind, allerdings nur in weniger wertvolle Aluminiumstücke. Außerdem gehen mindestens 30% der Dosen verloren. Wir als "Fridays for Future"-Generation legen sehr großen Wert darauf, dass in unserem Umfeld nachhaltig gehandelt wird. Wir finden es zwar gut, dass die Marke zuckerfreie Limonaden herstellt, allerdings würden wir die Verwendung von Aludosen unbedingt vermeiden. Wenn es aber doch dazu kommen sollte, fordern wir ein nationales Pfandsystem für Aluminium- und Plastikgetränkeverpackungen in Österreich.





Emilie Reiter u. Eva Zwilling, im Namen der Klasse 5M, Sport- u. Musik-RG5020 Salzburg