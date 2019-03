Am Flughafen kehrt Stille ein

Zwischen 24. 4. und 28. 5. wird es ganz still über Salzburg, da die Piste am Flughafen saniert wird. Das ist eine Jahrhundertchance, um die Auswirkungen des Flugverkehrs auf Abgas- und Feinstaubkonzentrationen im Großraum Salzburg festzustellen. Bisher habe ich davon aber noch nichts gehört. Daher die Frage an Politik, Flughafen und Behörden: Sind spezielle Messungen der Luftgüte vor, während und nach der Flughafensperre vorgesehen? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? Vielleicht will man es gar nicht so genau wissen. Die SN könnten jedenfalls nachfragen.

Andreas Kadi, 5020 Salzburg