Am Radweg der LKH-Unterführung

Der Weg zum Landeskrankenhaus führt mich mit dem Rad durch das gut ausgebaute Viadukt in der Gaswerkgasse in Mülln. Radweg, Fahrbahn und ein wunderschöner Gehweg, hell lichtdurchflutet und breit - was will man mehr? Doch jedes Mal wenn ich mit dem Rad den für mich vorgesehenen baulich getrennten Radweg benützen möchte, muss ich durch Läuten mit der Klingel und lautes Rufen mir den Weg freimachen.

Mein Läuten und Rufen erschrickt nur die Tauben in der verkackten Wandnische, jedoch die Schüler/-innen, die in einer anderen Dimension leben, da diese nur mehr mit verstopften Ohren und auf das Handy glotzend durch unsere Welt wandern, können nichts anderes mehr wahrnehmen. Wahrscheinlich muss einmal ein Unfall passieren.

Christa Amtmann

5020 Salzburg

Quelle: SN