AMA-Gütesiegel darf so nicht weitergeführt werden

Zum Leitartikel "Gütesiegel sind eine Frage des Vertrauens" (SN, 3. 3.):

Das AMA-Gütesiegel sollte eigentlich gute Qualität, und einen umweltfreundlichen Zuchtprozess garantieren. Stattdessen kommt immer wieder auf, dass manche mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnete Höfe sich nicht an die Bedingungen halten, um die Profite zu steigern. Aus diesem Grund sind wir vollkommen dagegen, dass das AMA-Gütesiegel so weitergeführt wird. Es müssen, unserer Meinung nach unbedingt Maßnahmen gesetzt werden, denn der Endkunde vertraut auf die Qualitätsversprechungen des Gütesiegel. Oftmals kauft der Konsument die Produkte, die bessere Qualität versprechen, diese Produkte werden dann teurer angepriesen. Wir finden, dass dies nicht nur Betrug gegenüber dem Qualitätsversprechen ist, sondern auch gegenüber dem Endkunden. Deshalb sollte man den ursprünglichen Prinzipien des Gütesiegels wieder treu werden und strengere, häufigere Kontrollen durchführen. Die bereits aufgetauchten Fälle sollten weiterhin geprüft werden und den Betrieben das Gütesiegel abgenommen werden.

Auch beim zweiten genannten "FSC-Gütesiegel" sind in letzter Zeit immer mehr Vorfälle aufgetaucht. Stattdessen, dass eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft gewährleistet wird, haben Unternehmen die Rohstoffe unter ihrer vorgegeben Qualität teils sehr teuer verkauft, sie haben weder die Artenschutzbestimmungen des Waldes noch die Rechte der Holzarbeiter gehalten. Auch das muss unbedingt gestoppt werden, denn vor allem jetzt, wo das Waldsterben in ganz Europa ein erhebliches Problem geworden ist, sollte gemeinsam dagegen vorgegangen werden und es sollten auf keinen Fall rücksichtslos Profite aus den Qualitätsversprechen geschlagen werden.

Hiermit appellieren wir an die Leserschaft: Achtet auf das, was ihr einkauft, und verlasst euch nicht blind auf ein Gütesiegel und informiert euch über die Herkunft und den Herstellungsprozess.

Johannes Ellmer, Winkler Timo, HTL St. Johann