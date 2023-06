Amokfahrt in der Salzburger Innenstadt

Es ist keine Bagatelle, alkoholisiert oder bekifft mit dem Auto unterwegs zu sein. Es gibt jetzt sicher viele Leute, die unkritisch über die Polizeiaktion reflektieren. Ein Fahrer, der auf das Anhaltezeichen der Polizei nicht reagiert, ist nicht in Ordnung. Ich erinnere nur an den Fall im Lungau, der mit einem toten Jugendlichen geendet hat. Die Polizei hatte das Kennzeichen, also hat man den Halter und auch den Fahrer. Die Polizeiaktion mit ihren Folgen hat in einem höheren Maß die Passanten gefährdet, als die Fahrt des bekifften Mannes. Es sind schon in einer Gesamteinschätzung die Risiken und die möglichen Folgen abzuschätzen. Dies ist hier sicherlich - wie es der Rechtsanwalt genannt hat - suboptimal gelaufen. Die Aktion hat so keine Verhältnismäßigkeit, es ist die "aequitas" nicht gegeben.

Dietmar Schneidergruber, 5322 Hof