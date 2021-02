Amtsgeheimnis - grüner Jubel-Schwindel?

Das Amtsgeheimnis ist für die Grünen das, was für die Vorarlberger der Funken ist. Sie bauen mit viel Aufwand und Eifer am Popanz des Amtsgeheimnisses und jetzt freuen sie sich, weil sie den Funken abbrennen dürfen. Ein Grund zum Jubeln? Ihr Argument Nr.1: Zum ersten Mal wird das Recht auf Information (Auskunftserteilung) in der Verfassung stehen. Das stimmt nicht: Eine solche Pflicht der Behörde steht schon jetzt im Artikel 20 Absatz 4 der Bundesverfassung. Argument Nr. 2: Die Behörde wird nunmehr verpflichtet sein, die gewünschte Information in kurzer Zeit zu erteilen; das wird durch das Verwaltungsgericht erzwingbar sei. Auch das nichts Neues, sondern die bereits jetzt geltende Rechtslage (Auskunftspflichtgesetz). Wirklich neu ist nur der Titel "Informationsfreiheitsgesetz". Die Schranken werden wohl die selben sein, die heute schon bestehen: Der Datenschutz ist und bleibt wichtig; die nächsten Prüfungen betreffend Geldwäsche, die nächsten Suchtgift-Razzien und die Namen der Mitarbeiter des Heeresnachrichtenamtes wird man auf diesem Weg auch künftig nicht erfahren - nur das Ganze heißt nicht mehr Amtsgeheimnis.





Dr. Ernst Bobek, 1140 Wien