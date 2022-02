Amtsgeheimnis muss fallen

Laut SN vom 22. 2. 2022 sind bei den Hofalmen in Filzmoos nun auch Chalets geplant. Man kann nur hoffen, dass die Fa. Maier "vernünftig" baut, verhindern scheint unmöglich.

Wer am 17. 2. 2022 die ORF-Sendung "Am Schauplatz" über das Betongold gesehen hat, dem kommt der kalte Schauer. Ob Kitzbühel, Schladming, der Pass Thurn etc., überall finden sogenannte Immobilienentwickler Schlupflöcher in schlechten oder ungenügend exekutierten Gesetzen, werden zum Teil sogar noch hofiert. Wenn dann noch scheinbar willfährige Bürgermeister und Grundverkehrskommissionen mitspielen (siehe Sbg. Rechnungshofbericht), ist das alles möglich.

Überall gleich ist die intransparente Vorgangsweise - gestützt durch das leidige und in Europa einzigartige Amtsgeheimnis! Wenn dann anerkannte Grundverkehrsexperten wie Frau Karin Dollinger (SPÖ) immer wieder "lästig" sind, dann wird sogar noch versucht, sie mundtot zu machen, wie von Wolfgang Mayer (ÖVP) in den SN vom 21. 2. 2022 dokumentiert.

Fazit: Wir brauchen ganz dringend das schon lange angekündigte Informationsfreiheitsgesetz! Nur so können diverse "Mauscheleien" eingedämmt werden.



Dipl.-Ing. Herbert Graffer, 5082 Grödig