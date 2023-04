An alle Befürworter der Betonlobby und Verbrennerlobby!

Jedes Jahr wird für uns Bauern der Klimawandel noch spürbarer. Nicht überall, aber in weiten Teilen der Erde. Das heißt, Lebensmittel werden knapp. Noch ist genug da, aber in der nächsten Dekade wird das kippen. Das wird zur Folge haben, dass Essen teurer wird und für manche unleistbar. Zu diesen Menschen werden wir in Österreich nicht gehören, aber auch wir werden auf einiges verzichten müssen, um uns unsere Nahrungsmittel leisten zu können. Da kommt jetzt die Politik ins Spiel. Es gibt jetzt schon Parteien, die über die teuren Lebensmittel schimpfen und den verschiedensten Firmen die Schuld dafür geben. In Zukunft wird es noch viel schlimmer sein. Das Problem besteht darin, dass gerade die Politik in Österreich Teil des Systems ist, das uns in diese Misere geführt hat. Erstens durch die gemeinsame Nichtbekämpfung der Klimakrise und zweitens durch das Zubetonieren der wertvollsten Grundlage unseres Lebens - dem Boden.

Dieser Brief an euch wird vielleicht in 20 Jahren ein Beweismittel sein, wenn ihr vor Gericht beweisen müsst, dass ihr das nicht voraussehen konntet. Doch, konntet ihr, nein musstet ihr!



Jürgen Hutsteiner Bauer, 4400 Steyr