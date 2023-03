Der auf der Studie von akzente Salzburg basierende Zeitungsartikel "Stress & Druck plagen Jugend am meisten", der am 1. März 2023 in den "Salzburger Nachrichten" veröffentlicht und von Barbara Haimerl geschrieben wurde, spiegelt meiner Meinung nach wider, was uns Jugendlichen Sorgen bereitet.

Wie in der Umfrage sind auch bei mir Stress und Druck an erster Stelle der "Problemhitliste" - mit den vielen Schularbeiten und Tests, die oft sehr nah beieinanderliegen, wird es oft sehr stressig und anstrengend. Man will immer sein Bestes geben und eine gute Leistung zeigen, natürlich setzt man sich da auch selbst unter Druck.

Die Angst vorm Krieg oder vor Krankheiten ist bei mir etwas größer als die vor steigenden Preisen, wie in der Studie angegeben. Durch den Ukraine-Krieg und auch Corona ist die Angst vor Krieg in unserer Nähe oder vor weiteren Krankheiten gestiegen.

Trotzdem ist meine Lebenseinstellung eher positiv, man muss sich immer an den guten Dingen im Leben festhalten, nur so kommt man weiter und kann seine Ziele erreichen.



Lina Rohrmoser, 5660 Taxenbach