Das Gerangel um den Ausbau der Mönchsberggarage empfinde ich als unnötig. Warum muss man den Verkehr bis in die Innenstadt ziehen, wenn es an der Peripherie Parkplätze gibt? Bestenfalls liest man ab und zu vom Messeparkplatz, vom P&R-Platz Süd an der Alpenstraße höre ich nie. Dieser Parkplatz wirkt meist verwaist, kaum dass ein paar Busse oder Autos dort stehen. Wo bleibt die Werbung für diese Parkmöglichkeit?



Hilde Stuchlik, 5061 Elsbethen