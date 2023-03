An der Realität vorbeigeflogen

Ihr Artikel "Fliegendes Klassenzimmer 2.0" (SN, 3. 3.) ist sehr ambitioniert und positiv. Die Realität in unseren Schulen jedoch nicht. Erst dieser Woche beklagte sich eine gute Bekannte, welche Volksschullehrerin in Wien ist darüber, dass Lehrkräfte Fotokopien nur bei wichtigen Anlässen und sparsamst drucken dürfen. Wo sind die vielen Arbeitsblätter für die Schüler/-innen? Diese dürfen vom Lehrpersonal privat zu Hause auf eigene Kosten produziert werden. Meine Bekannte hat sich einen Laserfarbdrucker um einige hundert Euro auf eigene Kosten gekauft. Dazu noch tausende Seiten Kopierpapier. So schau ma aus, sagt der Wiener.



Karl Handler, 2700 Wiener Neustadt