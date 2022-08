An Mittelschulen ist die berufliche Zukunft ein wichtiges Anliegen

Sehr geehrter Herr Hofbauer-Sarsteiner! Bezug nehmend auf Ihren Leserbrief vom Samstag, 27. 8. 2022 in den "Salzburger Nachrichten" möchte ich mich im Speziellen auf Ihre Aussage: " . . . dass dies bereits die Aufgabe der Lehrer/-innen in der Mittelschule wäre und nicht nur zu schauen, wie man möglichst viele Schüler/-innen in einer weiterführenden Schule unterbringt" beziehen.

Ihr Leserbrief beruht auf persönlich gemachten Erfahrungen und Schlussfolgerungen, ist aber nicht allgemein gültig. Aus diesem Grund möchte ich eine Gegendarstellung übermitteln. Sie haben Recht, dass der gesetzliche Auftrag der Mittelschule im Zielparagrafen genau dies vorschreibt:

Gesetzlicher Auftrag Mittelschule: "Die Mittelschule hat die Aufgabe, der Schülerin oder dem Schüler je nach Interesse, Neigung, Begabung und Fähigkeit eine grundlegende Allgemeinbildung und eine vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln und sie oder ihn für den Übertritt in mittlere oder in höhere Schulen zu befähigen sowie auf die Polytechnische Schule oder das Berufsleben vorzubereiten."

Fakt ist, dass es im Lehrplan der Mittelschule seit Jahrzehnten das Fach Berufsorientierung gibt. Fakt ist auch, dass in jeder Mittelschule, früher Hauptschule, dieses Fach von ausgebildeten und engagierten Berufsorientierungslehrern/-innen unterrichtet wird, die Berufsorientierung als Prozess in der Entwicklung der Schüler/-innen gesehen und als solcher begleitet wird. Fakt ist, dass die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft sehr gut funktioniert und dass es auch an allen Mittelschulen eine/n Schülerberater/in gibt, die/der diese Beratungsfunktion inne hat.

Ausgehend von eben diesem gesetzlichen Auftrag der Mittelschule ist es den Lehrern/-innen an dieser Schulform durchaus ein Anliegen, die Schüler/-innen je nach Interesse, Neigung und Begabung dahingehend zu unterstützen, die berufliche Zukunft im Blick zu haben.

Vergessen wir aber nicht, wie lange die Meinung vorherrschte, dass man ohne Matura oder höhere Bildung nicht viel erreicht hat. Ja, es macht Sinn, alle Menschen in einem (so reichen) Land wie Österreich möglichst gut zu bilden und letztendlich auszubilden. Dass es aber den Mittelschullehrern/-innen darum geht, "möglichst viele Schüler/-innen in einer weiterführenden Schule unterzubringen" ist eine Unterstellung und ein (bewusst?) erzeugter schlechter Ruf, gegen den ich mich auf diesem Wege zur Wehr setzen möchte.

Die vielfältigen Aufgaben der Mittelschule stehen im Lehrplan, sind dort nachzulesen, und werden auch erfüllt. Wenn Schüler/-innen, noch bevor sie überhaupt die Möglichkeit hatten, einen Einblick in das Thema Berufsorientierung zu erhalten, in eine AHS gehen, deren gesetzlicher Auftrag so lautet:

"Die allgemein bildende höhere Schule hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern eine umfassende und vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln und sie zugleich zur Universitätsreife zu führen (§ 34 des Schulorganisationsgesetzes)",

ist es nicht verwunderlich, dass es weniger Schüler/-innen gibt, die die Schulform der Polytechnischen Schule überhaupt kennen lernen können - welche im übrigen, da sind wir uns wieder einig, eine großartige Schulform mit sehr engagierten Pädagogen/-innen ist!





Karen Heuschneider, 5303 Thalgau