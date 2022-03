Nun ist die Debatte um unsere Neutralität also schon wieder beendet, ehe sie richtig begonnen hat. Das ist auch gut so, denn an Mythen muss man glauben und man sollte sie tunlichst nicht hinterfragen. Davon abgesehen ist hierzulande wohl allen klar, dass wieder einmal die NATO den europäischen Kontinent schützt. Und damit seit 1955 auch unsere immerwährende Neutralität, ohne dass sie dafür jemals einen Schilling oder Euro verlangt hat. Man sollte dem nordatlantischen Bündnis ein Denkmal setzen, aus Dankbarkeit und als Hoffnung, dass das auch so bleibt.

Otto Naderer, 5110 Oberndorf