Analysedaten hätten wir ja

Andreas Koller kritisiert in seinem Leitartikel vom 27. Dezember, "Diese Personalprobleme wären vermeidbar gewesen", vollkommen zu Recht die jahrelangen Versäumnisse der verantwortlichen Politiker, die letztlich zum bundesweiten Personalmangel im öffentlichen Bereich geführt haben. Dass beispielsweise der Personalbedarf im Pflegesektor durch die zunehmende Überalterung der Bevölkerung und der Veränderung der Familienstruktur (Kleinfamilien sind heutzutage nicht mehr in der Lage oder nicht gewillt, pflegebedürftige ältere Familienmitglieder zu betreuen) oder der Lehrkräftemangel durch gravierende Versäumnisse in der Ausbildung verursacht wurden, etc. Unser Herr Unterrichtsminister hat sich dabei sehr früh als Spätzünder geoutet. Dabei verfügt Österreich über ein hervorragendes Instrument, die Statistik Austria, das für alle Lebensbereiche ausgezeichnete objektive Analysedaten und Entscheidungsgrundlagen bietet. Anscheinend ist dieses noch nicht in allen Ministerien bekannt oder werden für die Entscheidungsfindung - wegen einer bevorstehenden Wahl - lieber parteipolitische Programme herangezogen und hunderte Millionen in Parteienförderung sowie dubiose PR- und Kommunikationsstrategien gesteckt, als zielgerichtet und zum Nutzen des Landes und der Bürger in eine intelligente Personalentwicklung zu investieren. Neben der verfehlten Personalplanung fällt die nicht leistungsgerechte Vergütung vieler Berufsgruppen ebenfalls ins Gewicht. Die Rosstäuscherei mit dem Pflegebonus ist dabei ein Meisterstück an Dummheit. Der dauerhafte Nachschub an kompetenten Arbeitskräften klappt auch deswegen nicht, weil sich ein großer Teil der jugendlichen Bevölkerung lieber für ein obskures Berufsbild "ausbilden" lässt, als sich den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu stellen.







Josef Landlinger, 5330 Fuschl am See