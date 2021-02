Andere Dinge sind gefährlicher

Corona hat/wird uns sicher alle verändern. Gesundheitlich und privat. Was immer öfter passiert, ist wirklich bedenklich. Der Nachbar zeigt einen Bewohner an, der trotz Quarantäne seinen Müll schnell in die Tonne vor dem Haus gibt, der Friseur meldet eine Ungerechtigkeit, weil Hausbesuche durch Friseurkollegen seitens der Kundschaft keine Testung brauchen, Anzeigen werden erstattet, weil sich einige zusammensitzen und vermutlich Unterhaltung suchen, mag sein, dass dabei das eine oder andere Bier getrunken wird.

Gefährlicher sind meiner Meinung nach Golfreisen, Skiurlaube durch Ausländer mit Zweitwohnsitz usw., aber da kann man ja schwerlich was machen, gegen einzelne vorzugehen ist einfacher.







Josef Anglberger, 5222 Munderfing