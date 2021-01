Andere Gedanken einer Maturantin

"Wir sind nicht so arm, wie wir immer hingestellt werden." Dieser Satz blieb mir auf Anhieb im Gedächtnis, als ich die Leserbrief-Kolumne der "Salzburger Nachrichten" durchstöberte und den Kommentar über die Gedanken einer Maturantin las.

Kann man in Zeiten von Corona und Distance-Learning als Maturantin oder Maturant denn überhaupt arm genug sein? Oder generell als Schülerin oder Schüler? Seit Monaten zu Hause sitzend, ohne Perspektiven und ohne Statements aus dem Bildungsministerium. Nicht nur schulisch, sondern auch persönlich immer mehr in ein Loch fallen und nicht mehr wissen, wann das ganze Chaos vorbei ist. Mit der Arbeitslosigkeit der Eltern, dem Tod der Großeltern und den ständigen, nie enden wollenden Arbeitsaufträgen, wo nur noch die Leistung und nicht mehr das Individuum zählen, konfrontiert zu sein, nun da darf man schon mal arm sein. Da kann man gar nicht arm genug sein.

Und die Aussage, dass Distance-Learning nur einen minimalen Unterschied zur realen Schule birgt, ist für eine Maturantin, die weiß, wie anstrengend es ist, sich Mathematik selbst beizubringen, die weiß, wie es ist, wenn man keinerlei Austausch der Meinungen mehr erfährt, sondern nur stumm in den Bildschirm starrt und die weiß, wie es ist, wenn man nicht mehr die kleinen sozialen Freuden des Schulalltags genießen kann, die man so vermisst und braucht, um sich so manche Schularbeit schöner zu reden, fast schon eine Beleidigung.

Anstatt über den Mangel an Information seitens des Bildungsministeriums zu schreiben oder über das anhaltende Distance-Learning, obwohl es doch jetzt schon die so hoch angepriesenen Selbsttests für Schülerinnen und Schüler gibt, oder über die psychischen Belastungen der Schülerinnen und Schüler, schreibt man darüber, warum man dieses Jahr keine "normale" Matura haben darf. Doch was ist in den Zeiten von Corona denn bitte noch normal? Ist ein Lockdown normal, ist eine Maskenpflicht normal oder ist es normal, auf jeglichen Kontakt mit seinen Mitmenschen zu verzichten? Nein es ist eben nicht "normal" und warum sollte denn dann eine Matura "normal sein"? Es ist nun mal nicht so einfach, eine mündliche Matura zu haben, wenn man seit einem Jahr nur mehr schriftliche Aufträge verfasst und keinen Austausch mehr erfährt, es ist nun mal nicht so einfach, sich diverse Themen allein zu Hause zu erlernen und es ist nun mal nicht so einfach für all jene, die sich schon im "normalen" Schulalltag schwer tun und nun auch noch ganz auf sich allein gestellt sind.

Missverstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß, wie viel Aufwand sich die Lehrerinnen und Lehrer machen, um das Distance-Learning zu meistern und ihren Schülerinnen und Schülern das Wissen per Computer zu vermitteln, doch manche Kompetenzen lassen sich nicht nur über den Bildschirm erlernen.

Wir Schülerinnen und Schüler sind arm, wir können gar nicht arm genug sein und wir lassen uns sicher nicht unsere Zukunft nehmen, doch diese wird nicht von einer vereinfachten und somit den Umständen entsprechenden Matura bedroht!





Miriam Sautner,, Schülerin am BRG Schloss Wagrain, 8B, 4840 Vöcklabruck