Anderes Erlebnis zum Anschlusszug

Ich kann auch Positives zum Anschlusszug berichten. Vor einiger Zeit - passiert am ÖBB Bahnhof in Selzthal. Der Zug nach Linz konnte nicht auf den Zug aus Graz warten (ist auf einer eingleisigen Strecke eben schwierig). Wir waren so zirka 8 Personen, welche nach Linz wollten, so hatte der Fahrdienstleiter in kürzester Zeit einen Bus (Schienenersatzverkehr) organisiert und alle kamen nur ganz wenige Minuten später als der Zug in Linz-Hbf an. Wie man sieht, ist sehr wohl vieles möglich, es liegt immer nur am Menschen (Mitarbeiter) vor Ort. Im Nachhinein ein großes Dankeschön an den tollen Fahrdienstleiter der ÖBB .

Roman Seitz, 8700 Leoben