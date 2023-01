Anerkennung für besondere Leistung

Das Thema Trinkgeld ist wohl eines der heikelsten, was die Honorierung von Leistung angeht. Ist es doch offenbar weder juristisch noch steuergesetzmäßig ausreichend geregelt.

Jedenfalls bin ich der Meinung, dass Trinkgeld eine Anerkennung besonderer Leistung sein sollte und diese wohl nur aus Sicht des Gebers beurteilt werden kann. Ein automatisches Trinkgeld unabhängig von der Leistung auf die Rechnung zu setzen ist wohl nicht sehr zielführend.

Für manche Berufsgruppen wie Servierpersonal, Taxifahrer, Friseure etc. ist es üblich, je nach Zufriedenheit des Kunden mit entsprechendem Obolus honoriert zu werden, was in der Regel auch als selbstverständlich erwartet wird!

Immer wieder ist es mir daher unverständlich und ich habe mich diesbezüglich auch schon einmal in einem Leserbrief geäußert, dass ich z. B. meinen Müllmännern, die mir Jahr und Tag verlässlich meinen Dreck wegräumen, kein Trinkgeld geben darf, da sie sonst mit ihrer Firmenleitung Probleme bekommen.

Eine Anmerkung zum Schluss: In meiner Familie ist es üblich, bei Familienfeiern nicht nur dem Servierpersonal, sondern bei Zufriedenheit auch jenem in der Küche ein entsprechendes Trinkgeld zu geben.



Erwin Stocker, 5020 Salzburg