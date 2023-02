Anerkennung und Lob für die HTL

Gerade in einer Zeit, in der unsere Jugend wegen ihrer "Faulheit" und des Mehr-Wert-Legens auf Freizeit verunglimpft wird, ist es sehr erfreulich, wenn die Schüler/-innen sich derart anstrengen, diesen Ball zu organisieren. Die HTL Salzburg ist nicht umsonst eine Eliteschmiede für die so gesuchten Fachkräfte, nicht nur für die Salzburger Wirtschaft. So verdienen die Organisatoren auch für diese gigantische Veranstaltung volles Lob und Anerkennung und dass ihre Anstrengungen von vollem Erfolg gekrönt werden mögen.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg