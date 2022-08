Angebote der Digitalisierung werden exzessiv konsumiert

Das Gedicht von Manfred Koch "Wir könnten uns so viel ersparen" ist einmal mehr nicht nur ein Lesegenuss, sondern bringt auf humorvolle Weise Überlegungen zur Internet- und Smartphone-lastigen Lebensweise zum Ausdruck (SN, 22. August 2022)

Es geht nicht um ein grundsätzliches "entweder -oder" von digital oder analog. Von Politik, Wirtschaft und Medien wird allerdings, unter Berufung auf einschlägige wissenschaftliche Grundlagen, die Digitalisierung aller Lebensbereiche massiv vorangetrieben und es kommt nicht von ungefähr, dass wir uns zunehmend in einem von Tippen, Wischen, Surfen und Posten beherrschten Umfeld wiederfinden. Was dies langfristig mit den Verhaltensweisen von Menschen anstellt, mögen Berufenere beurteilen. Während also auf der einen Seite die Angebote der Digitalisierung exzessiv und energieintensiv konsumiert werden, werden andererseits die analogen Abwicklungen immer wieder als umweltschädlich hingestellt. Dem möchte ich entgegenhalten, dass die analoge Kommunikation, im Gegensatz zur ausufernd digitalen, schon aufgrund der technischen Bedingungen meist wesentlich zurückhaltender und somit sparender gehandhabt wird.

Wenn der Eindruck nicht trügt, dann gibt es in letzter Zeit Signale aus der Gesellschaft, die sich gegen eine endgültige Zuschüttung analoger Wege richten.

