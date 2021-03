Angeheizte Stimmung

Was sich Samstag, den 6.3. im Zuge der illegalen Coronademo in der Bundeshauptstadt abspielte, spottet jeder Beschreibung. Eine andere Meinung zu haben und diese nach außen hin zu vertreten, steht jedem zu. Allerdings in angemessener Art und Weise und im Rahmen von Gesetz und Ordnung.

Besonders verwerflich erscheint mir das Verhalten von Vertretern einer im Parlament vertretenen Partei, die nichts besseres zu tun hat, als ständig Öl ins Feuer zu gießen und die Stimmung anzuheizen. So eine Partei hat im "Hohen Haus" meines Erachtens nichts verloren.

Hans-Peter Mösenlechner, 5201 Seekirchen a.W.