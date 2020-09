Angekündigte Katastrophe!

Einige Virologen und Politiker verkünden, dass die Corona Maßnahmen mindestens bis zum Sommer 2021 dauern werden. Wenn nicht sogar bis Ende 2021. Was das für die Wirtschaft bedeutet, scheint diesen Leuten nicht wirklich bewusst zu sein! Zehntausende Arbeitsplätze gehen gerade verloren, und werden auch weiter verloren gehen. Die Gastronomie, Hotellerie und der Fremdenverkehr erleidet teils existenzbedrohende Verluste, die sie ob der Aushebelung des Epidemiegesetzes nicht ersetzt bekommen. Es stellt sich schon die Frage, ob der Schaden für die Wirtschaft und das soziale Leben nicht die von Corona weit übersteigt, wenn das nicht schon längst passiert ist. Ich bezweifle, ob sich die Bürger und im speziellen die Jugendlichen diese Maßnahmen so lange gefallen lassen! Basieren diese Maßnahmen doch rein auf die positiven PCR Tests, die laut Ärztekammer weder eine Erkrankung noch ein aktive Infektion feststellen können. Derzeit hat Österreich 766 Tote die positiv auf Corona Virus getestet wurden. Das sind nicht einmal 1 % in Österreich jedes Jahr Verstorbenen. Wie die Ärztekammer völlig richtig erwähnte, geht es immer um die Verhältnismäßigkeit. Wenn man es ehrlich meint, müsste man jedes Jahr bei den auftretenden Grippe- bzw. Influenzawellen auch solche Maßnahmen einführen. Bei 1000 bis 1500 Toten durch Grippe und Influenza wäre das absolut berechtigt.





Hannes Költringer, 5162 Obertrum am See