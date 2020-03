Angemessene Entlohnung wäre gefragt

Die Regelung der Bundesregierung sieht vor, dass die Grundwehrdiener, die mit Ende März 2020 abrüsten, noch zwei weitere Monate ihren Dienst verlängern müssen. Diese jungen Männer werden diesen (unfreiwilligen) Dienst an der Gesellschaft sicherlich mit viel Engagement zum Wohl für uns alle leisten. Was aber offenbar noch ungeklärt ist, ist, wie dieser Dienst auch entlohnt wird. Aus verschiedenen Kontakten weiß ich, dass diese jungen Männer eigentlich geplant haben, in ihrem Beruf oder in Übergangsjobs bis zum Studienbeginn auch angemessen zu verdienen. Die Bezahlung gleich wie im regulären Grundwehrdienst (knapp 400 Euro) ist hier wohl nicht adäquat. Meine Bitte an die Bundesministerin für Landesverteidigung: Ähnliche Modelle für diese engagierten Grundwehrdiener zu schaffen wie bei (freiwilligen) Zivildienern.





Mag. Thomas Neureiter, 5411 Oberalm