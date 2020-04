Angenehmer Fluglärm

Der Stadtteil Gneis liegt bekanntlich in der Ein- und Abflugschneise des Salzburger Flughafen und dies ist, vor allem außerhalb der leisen Coronazeit, mit dem üblichen Fluglärm verbunden.

Dieser "Fluglärm" ist geradezu als angenehm zu bezeichnen gegenüber dem oft lang andauernden lautstarken Hundegebell in den verschiedenen Wegen, Gassen und Straßen.

Nachdem ich in der Familie mit Hunden aufwachsen durfte und es im Familienbereich nach wie vor einen Hund gibt, ist mir bekannt, dass mit entsprechender Abrichtung und Hundehaltung derartiges Gebelle und die damit verbundenen eklatanten Ruhestörungen verhindert werden könnten.

Die mangelnde und nicht kontrollierte Einhaltung der Leinenpflicht in diesem noch vorhandenen Freiraum, welcher auch noch mit Wild besetzt ist, ist ein weiteres Problem.



Norbert Thaller, 5020 Salzburg