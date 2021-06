Angriffe auf Bundeskanzler Kurz

Ich finde es erbärmlich und widerlich, wie die Opposition mit Hilfe aller Medien ununterbrochen Bundeskanzler Kurz und seine Mitstreiter angreifen und deren privateste Kommunikation an die Öffentlichkeit zerren! Was hier täglich veröffentlicht wird, hat in der Öffentlichkeit nichts verloren. Die Verantwortlichen für diesen Verrat (geheime Mitteilungen aus den Untersuchungsausschüssen den diversen Medien zuzuspielen) müssen ausgeforscht und bestraft werden!. Auch Menschen in der Öffentlichkeit, Menschen, die hohe Ämter innehaben, müssen das Recht auf eine Privatsphäre haben und das Recht, im Freundeskreis sich auf eine Art und Weise auszutauschen, wie sie es in der Öffentlichkeit nicht tun. Jeder Mensch redet anders, wenn er mit Freunden zusammen ist und das geht die Öffentlichkeit nichts, rein gar nichts an.

Auch hat noch jede Regierung Menschen ihres Vertrauens in diverse Ämter gehoben! Das ist doch verständlich, dass eine Regierung mit Personen zusammenarbeiten möchte, denen sie vertraut. Warum ist dies plötzlich bei der jetzigen Regierung eine Straftat?

Sie müssen aufhören, sich an der Devise, die die SPÖ seit der verlorenen Wahl verfolgt: "Kurz muss weg", weiterhin aktiv zu beteiligen. Sebastian Kurz ist der beste Kanzler, den wir seit Jahren hatten und verdient diese Behandlung in den Medien nicht!



Christa Gartner, 1190 Wien