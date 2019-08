Angriffe gegen Landesrat Schwaiger

Sehr geehrter Herr Fröschl, Ihr Kommentar in den SN vom 3. 8. 2019 betreffend der Aussagen unseres Herrn Landesrats Josef Schwaiger zu den Themen "Der Wolf in Österreich" und "Barrierefreies Wohnen" erfordert eine Antwort. Sie glauben, dass Wölfe bedingungslos durch ein EU-Gesetz geschützt sind und dies auch gerechtfertigt sei. Nach genauer Recherche müssten Sie jedoch wissen, dass der Wolf trotz EU-Gesetz unter gewissen Umständen abgeschossen werden darf. Und so ein Umstand ist meiner Meinung in Salzburg eingetreten. Ich finde es aus tierschutzrechtlichen Gründen absolut ungerecht und geradezu eine Schweinerei, dass ein Wolf 24 Schafe in einem Zeitraum von weniger als einem Monat äußerst qualvoll anfressen und tödlich verletzen darf. Nur aus Lust am Töten. Warum gibt es für die Schafe keinen Aufschrei der sogenannten Tierschützer?

Was das barrierefreie Wohnen betrifft hat der Herr Landesrat nie behauptet, dass es abgeschafft werden sollte. Wohnungen sollten vielmehr so gestaltet werden, dass diese bei Bedarf barrierefrei nachgerüstet werden können. Ich denke, dass dies mehr als sinnvoll ist, denn - zum Glück - lebt in unseren Breitengraden ein Großteil der Menschen ohne körperliche Beeinträchtigung. Somit befindet sich der Wohnungsbau des Herrn LR Schwaiger meiner Meinung nach mit seiner Vorgehensweise auf dem richtigen Weg.

Georg Reschreiter, 5442 Rußbach