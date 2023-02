Angriffskrieg steht außer Frage

In der Diskussion über die militärische Unterstützung des Westens vermisse ich schmerzlich, bei vielen Leserbriefschreibern in verschiedenen Medien, die Verurteilung des unbegreiflichen Angriffskrieges Putins. Grundsätzlich werden in der öffentlichen Wahrnehmung beide Länder als Kriegsparteien betrachtet, was schlicht und einfach realitätsfremd ist. Russland ist Aggressor, Kriegstreiber, das Land, dass für seine imperialistischen Ziele, die Eroberung eines souveränen und unabhängigen Nachbarlandes, das Völkerrecht mehrfach gebrochen hat. Das überfallene Land setzt sich doch nur zur Wehr. Die Assoziation, dass Gewalt Gegengewalt verursacht, weil Deutschland dankenswerterweise Panzer liefert, ist in diesem Falle eine Verdrehung der Tatsachen. Es spielt keine Rolle, wie sich die Ukraine verteidigt, Putins Bomben fliegen ganz unabhängig der Verteidigungsstrategien in Wohnhäuser, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und in die Energieinfrastruktur. In Anbetracht dieser traurigen Realität kann nicht das angegriffene und teilweise zerstörte Land für eine Beendigung des Krieges mit in die Verantwortung genommen werden. Machthaber Putin kann und müsste diesen Krieg beenden. Ein Sieg des Diktators, den ich mit den grausamsten Menschen in der Geschichte gleichsetze, wäre fatal. Ich will mir gar nicht ausmalen, was dann noch alles auf uns zukommen könnte. Die westlichen Verbündeten haben die moralische Pflicht, militärisch vollständige Unterstützung zu liefern, bis sämtliche kriegerischen Ressourcen Russlands aufgebracht sind. Frieden für die Ukraine ist nur akzeptabel, wenn das gepeinigte Land ihr gesamtes Staatsgebiet zurückerhält und die verantwortlichen Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden. Dieses unzerbrechliche Volk, mit ihrem unermüdlichen Präsidenten Selenskyj, kämpft heroisch und heldenhaft für ihre Heimat, aber auch für Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa und den Rest der Welt.





Andreas Lener, 6179 Ranggen