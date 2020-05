Ich möchte mich für den ehrlichen Leserbrief "Bezug zur sozialen Realität verloren" des Herrn OStR Mag. Anton Neureiter vom 4. 5. 2020 in den SN bedanken. So was von ehrlich und treffend beschrieben!

Ich möchte aber doch noch anmerken: Überall in Österreich geht zurzeit folgendes Gefühl umher: die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes.

Dieses Gefühl kennen viele Menschen in Österreich nicht - nicht nur die Lehrer.



Robert Wernik, 5020 Salzburg