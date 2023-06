Angst um die eigenen Schafe

In Saalfelden wurden Schafe gerissen. Wir sind mit unseren sechs Schafen in Zell am See. Ich möchte, dass die Wölfe (und auch jagende Hunde) gut erlegt werden, bevor sie meine "Mitarbeiter" töten - grausam zerreißen.

Unsere Schafe weiden unsere obere, sehr steile Wiese ab, so müssen wir sie nicht mehr mähen. Aber die untere, etwas weniger steile Wiese, mähen wir zwei Mal pro Jahr. Das getrocknete Gras, das Heu, wird zum Winterfutter für unsere Schafe. Im Winter sind die Schafe im Stall, mit Tagesauslauf davor. Dabei produzieren sie Mist, den wir, nachdem er gelagert und gereift ist, als Dünger für ein Stück Wiese und den Gemüsegarten ausbreiten. Das ist eine Symbiose, eine Form des Zusammenlebens.

Im Herbst werden ein bis zwei Widderl (etwa neun bis zehn Monate alt) in unsere Gefriertruhe (der Nachbar hat eine gute Hofmetzgerei) gebracht. Traurig - aber das ist das Lammfleisch für meinen 85-jährigen Mann und mich etwa ein Jahr lang, sowie ein Braten, wenn unsere drei Kinder mit Familien zu Besuch kommen.

Dies erzähle ich, damit Personen, die eigensinnig auf ihrer Idee beharren, dass überall Wölfe streunen sollen, hoffentlich eine Ahnung davon bekommen, was die Existenz der Wölfe bei uns, für uns hier lebende Menschen, bedeutet.



Agneta Klinger, 5700 Zell am See