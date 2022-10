Angst vor Atomwaffen - heute und gestern

Ein Einsatz von Nuklearwaffen in der Ukraine würde Russland keinen Vorteil bringen, aber trotzdem droht Putin ständig mit der Verwendung von taktischen Atomwaffen. Im begrenzten atomaren Krieg wären Operationen der Landstreitkräfte noch möglich. Auch blieben die wichtigsten Existenzgrundlagen der Bevölkerung erhalten. Der radioaktive Niederschlag wäre geringer als bei einem Unfall in einem Atomkraftwerk. Jedoch besteht die Gefahr der Ausweitung zum totalen Atomkrieg und da gibt es keine Sieger, nur Verlierer.

Das Alpenvorland bildet eine natürliche Angriffsachse und hat eine militärstrategische Bedeutung. Es gab daher während des Kalten Krieges immer Spekulationen und Gerüchte, dass insbesondere im Alpenvorland Atomwaffen im Kriegsfall eingesetzt werden könnten.

So hätte der Warschauer Pakt angeblich 12 Atombomben über österreichisches Staatsgebiet zünden wollen. Aber auch die NATO hätte den Einsatz von taktischen Atomwaffen im Alpenvorland eingeplant, sollte das Bundesheer, die sowjetische Armee nicht mindestens sechs Tage verzögern können. Daher entstand die Parole: "Wir müssen uns eine Woche lang gegen einen Angriff aus dem Osten verteidigen, um einen Atomwaffeneinsatz auf Österreich zu verhindern."





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels