Anmerkungen zur Geschichte des Pinzgaus

Nachdem ich jetzt den Großteil von Hochholds Geschichte des Pinzgaus gelesen habe (Artikel "Der Pinzgau und sein Problem mit Salzburg" im SN-Lokalteil vom 1. 4. 2023), möchte ich doch ein paar Anmerkungen dazu machen. Ich verstehe es, dass Hochhold die bisherige Geschichtsschreibung als zu kirchenfreundlich betrachtet, auch wenn ich diese Meinung nicht teile. Es waren halt sehr oft geistliche Herren oder Spitzenbeamte der erzbischöflichen Verwaltung, die in früheren Zeiten Chroniken oder Geschichtsbücher verfasst haben. Natürlich waren sie davon vorgeprägt.

Allerdings ist auch Hochhold nicht vor Irrtümern gefeit. Wenn ich seine Ausführungen zum Mittelalter lese, muss ich ihm in vielen Dingen recht geben. Eberhard II. war sicher ein machtbewusster Herrscher, sonst wäre es ihm nicht gelungen, die Landesherrschaft auszubauen und Gebiete wie den Pinzgau oder auch andere dazuzugewinnen. Dass er mit der Gründung des Bistums Chiemsee in die Fußstapfen Erzbischof Gebhards getreten ist, ist ebenfalls richtig. Schon Gebhard hatte erkannt, dass es sehr schwierig sein kann, ein so weitläufiges Gebiet alleine zu verwalten, daher ließ er sich von Papst Gregor VII. und Kaiser Heinrich IV. die Gründung des Bistums Gurk genehmigen.

Was Hochhold hier allerdings übersehen zu haben scheint, war, dass es sich sowohl bei Gurk als auch bei Chiemsee und Eberhards weiteren Gründungen Seckau und Lavant nicht um Suffraganbistümer, sondern um Eigenbistümer handelte. Das ergab natürlich eine vollkommen andere rechtliche Situation, da hier der Erzbischof weitgehende Rechte in Personal- und Wirtschaftsfragen hatte. Er konnte sich diese Bischöfe selbst aussuchen und die einzelnen Eigenbistümer auch nach freier Entscheidung mit Gütern ausstatten.

Suffraganbistümer unterstanden ihm lediglich als Vorsteher einer Kirchenprovinz, hier konnte er auch keine weitreichenden interne Entscheidungen treffen.

Es gäbe natürlich noch einiges mehr anzumerken, allerdings möchte ich mich hier nur auf diese Punkte betreffend Mittelalter beschränken.



