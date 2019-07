Anmerkungen zur Kritik von Architekt Erich Flir

Zum Interview mit Arch. Erich Flir in den SN vom 11. 7.: Selbstverständlich bleibt es Herrn Flir überlassen, Salzburg als Mickey-Mouse-Stadt zu bezeichnen. Wenn er allerdings ernsthaft vorschlägt, die Lokalbahn "einfacher als Straßenbahn oberirdisch zu verlängern", und das angesichts der vielen so quälenden Staus, dann erlaube ich mir, seine Expertise denn doch in Frage zu stellen. Außerdem sollte er genau wissen, dass der Mirabellplatz nur die erste Station sein kann. Erst die gesamte Durchquerung unserer Stadt macht Sinn und ist längst überfällig.

Ich darf in diesem Zusammenhang an Wien erinnern, wo die U-Bahn jahrzehntelang umstritten gewesen ist - nach dem Motto, was "brauch'n ma des!". Budapest jedenfalls hat bereits zu des Kaisers Zeiten seine U-Bahn gebaut. Wien aber, diese Weltstadt, hat auf die USTRABA (Unterstraßenbahn für wenige Teilstücke) gesetzt, um dann später reuevoll, aber jetzt natürlich viel teurer, die USTRABA zur U-Bahn umzubauen. Wäre es nicht klüger, in Salzburg auf diesen Umweg gleich zu verzichten?

Ja, und was die viel geschmähte Riedenburg betrifft: Vielleicht sind diese Bauten ästhetisch nicht der letzte Schrei, was allerdings vor allem den vorhandenen Finanzmitteln zu schulden ist. Außerdem "de gustibus non disputandum"

- mir gefällt dieses Areal recht gut, funktionell ausgezeichnet und endlich wunderbar durchlässig. Und das bei teilweise leistbarem Wohnraum (gemischte Bebauung).

Mein Stiefsohn wohnt jedenfalls mit seiner Familie auf 1c im fünften Stock und ist begeistert. Wer immer noch die Bauhöhe bekritteln möchte, dem sei dringend geraten, einmal die Stockwerke in der Gstätten-, Getreide- oder Judengasse nachzuzählen. Leider kommt in unserer Stadt bei allem Neuem immer häufiger eine Eigenschaft zum Tragen, die ich früher vor allem den Wienern zugeschrieben habe: Es wird zu aller erst einmal geschimpft!







Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee