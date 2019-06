Ich finde es nicht in Ordnung, dass nun durch eine Übergangsregierung, die für das verwaltungsmäßige Funktionieren der Ministerien eingesetzt (nicht gewählt) wurde, nun Beschlüsse die eine gewählte Regierung gefasst hatte, einfach annulliert. Das entspricht weder dem demokratischen Prinzip noch dem Wählerwillen. Es hat offensichtlich nur den Sinn, Macht zu demonstrieren. Ich glaube in der Türkei oder in Ruanda hätte man ebenso reagiert. Aber für Österreich ist es eine Schande!

Hannes LOOS, 3002 Purkersdorf