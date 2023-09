Anonyme Wiener Schnitzel und die ARGE "Frische Küche"

In der Wirtschaftskammer gibt es etwa 30 Arbeitsgemeinschaften, aber eine fehlt noch: die schon mehrfach geforderte ARGE "Frische Küche", ein Zusammenschluss der engagierten Gastronomen und Küchenchefs, die, wie die Gemeinschaftsverpfleger die Transparenz leben und lieber frisch kochen als "Packerl in der Mikrowelle" aufzuwärmen.

Manche Gastronomen kochen frisch - aber längst nicht alle. Wesentlich häufiger werden sogenannte Waren der Convenience-Stufe vier oder fünf, also klassische "verzehr- oder tischfertige Fertiggerichte" serviert. Fertigschnitzel, Dosengulasch, Packerl-Kaiserschmarrn, Dosensalate, Tiefkühltorten etc. finden sich nicht nur in Imbissstuben, Kantinen oder Buffets, sondern auch in sogenannten gutbürgerlichen Häusern und Almhütten.

"Gekocht" wurden Fertiggerichte auch: Irgendwann, irgendwo, mit irgendwelchen Zutaten und von irgendwo. Wirte reden nicht gerne über Convenience, obwohl es verständlich ist, wenn eine Überlastung gegeben ist. Das soll man dann aber auch zugeben. Ein Kaiserschmarrn mit "Herkunft unbekannt" um mehr als zehn Euro würde bei Einheimischen und Touristen nur selten die Geldbörsen öffnen.

P.S. Es gibt in jedem Bundesland Gastronomen, die schon jetzt die Herkunft von Fleisch, Milch und Eiern ausloben, dies auch praktikabel finden und gerne frisch kochen. Für dieser Gruppe sollte sich die Kammer öffnen, ihnen eine Bühne bieten und vor den Vorhang holen - zum Wohle der heimischen Gastronomie. Das würde ihrem Image guttun.





Rudolf Stadler, 5020 Salzburg