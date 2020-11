Anpassung an das Stadtbild nicht erkennbar

Sehr geehrter Herr Veigl! Ihr Aufruf in Ihrem Artikel in den SN vom 13.11.2020 an die Politiker, aufs Stadtbild zu schauen, in allen Ehren - aber "schauen" allein nützt da gar nichts. Geschaut wird bei uns seit Jahrzehnten.

Mit dem Resultat, dass eine Siedlung nach der anderen, die sich gegenseitig an Hässlichkeit übertreffen, mitten in die Stadt gebaut wird. Angefangen vom Stadtwerkeareal über die Riedenburg bis zur Rauchmühle. Von einer Anpassung an das Stadtbild kann wohl nirgendwo die Rede sein.

Wenn man ein wenig mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann fällt einem auf, dass heutzutage nur noch viereckige Kästen in den hässlichsten Farben, meistens grau oder braun, oft ohne Dach gebaut werden. Die Fenster nehmen oft einen Großteil der Fassade ein - wo doch jetzt zunehmend immer mehr betont wird, man solle das Augenmerk auf ein angenehmes Raumklima lenken, sodass die Räume nicht mehr so aufgeheizt werden. Fassadenbegrünung und anständige Dächer, Schatten ist ein Thema.

Die Balkone wirken entweder wie angeklebt und man überlegt sich gut, ob man einen Schritt hinauswagt (Stadtwerkeareal), wie Hundezwinger durch Gitterstäbe oder wie ein Aquarium mit Glasverkleidung. Jeder sitzt in der Auslage, kann von überall beobachtet werden, und von Privatsphäre kann keine Rede mehr sein.

Bei der Rauchmühle wurden Wohntürme hingestellt, die das alte Gebäude, das erhalten wurde, so verdecken, dass man es nur noch erahnen kann.

"Aufs Stadtbild schauen" - Zeit wird's, dass endlich etwas getan wird. Schluss ist mit "Schauen". Handeln ist jetzt endlich angesagt.

Man redet von Fassadenbegrünung fürs bessere Klima - das höchste der Gefühle ist grüne Farbe, die angebracht wird. Büro- und Hoteltürme mit Glasfassade sind an der Tagesordnung und werden nach wie vor gebaut.



Rosemarie Lahmer, 5072 Siezenheim