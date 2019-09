Anrainers Wahl des Wohnortes

Corinna Grössinger amüsiert sich in ihrem köstlichen Leserbrief vom 16. 8. über Leute, die sich dort ansiedeln, wo es Umstände gibt, über die sie sich anschließend beschweren. Als Beispiel erwähnt sie unter anderem Häuslbauer an der Autobahn, die das Verkehrsaufkommen bemängeln.

Ein Stadtplan aus dem Jahr 1940 zeigt die bis Kriegsende 1945 nur teilweise fertiggestellte "Reichsautobahn" - und in deren Nahbereich kaum ein Dutzend Anrainer! Wer immer sich dort neu ansiedelte, der musste wissen, dass die Autobahn früher oder später fertiggestellt und stark befahren würde!

In einem ellenlangen Leserbrief vom 17. 8. fordern drei Herren von der BI Liefering die politisch verantworltichen Funktionsträger auf, endlich "Vorschläge und Maßnahmen zu erarbeiten, die eine weitere Bewohnbarkeit auch der nördlichen Stadtteile Salzburgs gewährleisten" - nun, die ursprünglichen Bewohner des durch die Autobahn zerteilten Lieferings bekamen ja ihren "Gabi-Tunnel" - aber was ist mit den sich freiwillig an der Autobahn Ansiedelnden? Selber schuld? Oder ebenso schützenswert wie die Alt-Lieferinger? Das ist die Frage!





Helmut Hintner, 5020 Salzburg