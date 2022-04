Anreise zum Flughafen München dauert

Herr Dr. Heinz Högelsberger aus Wien bezweifelt in seinem Leserbrief vom 6. April 2022 nach einem Blick auf den Salzburger Stadtplan die Notwendigkeit des Salzburger Flughafens und verweist auf den Münchner Flughafen, da dieser ". . . gerade einmal 140 Kilometer entfernt" ist. Der Leserbriefschreiber dürfte sich mit den tatsächlichen Gegebenheiten in Salzburg noch nie auseinandergesetzt haben. Hier ein kleines Beispiel bei einem Abflug in München um 11 Uhr. Wenn man in der Stadt Salzburg wohnt, Fahrt mit dem Obus um ca. 6 Uhr zum Hauptbahnhof Salzburg, Abfahrt vom Hauptbahnhof Salzburg nach München-Flughafen um ca. 6.30 Uhr, Ankunft am Flughafen um ca. 9 Uhr (Umsteigezeit eingerechnet), Check-in um ca. 9.30 Uhr, Abflug in München um 11 Uhr. Bis dahin ist man für diese gerade einmal 140 Kilometer bereits mindestens viereinhalb Stunden unterwegs. Leider hat der Leserbriefschreiber nicht angeführt, wie er die Strecke Salzburg-München/Flughafen bewältigen würde.

Gerlinde Schernthaner, 5023 Salzburg