Anreize über die Arbeitszeit setzen

Nachdem ich jetzt seit einigen Jahren in Pension bin, freut es mich sehr, dass jetzt so viele junge Menschen in den Pflegeberuf einsteigen möchten. Ein Beruf, der mir mehr als 30 Jahre sehr viel Freude bereitete, mich aber immer wieder an meine Grenzen und darüber hinaus gebracht hat.

Wenn jetzt Werbung für diesen Beruf gemacht wird, sehe ich das leider auch sehr kritisch. Ja, es ist ein krisensicherer Beruf. Aber die Leistung, die hier erbracht wird, wird oft nicht gesehen. Freie Tage, die keine sind, weil man eine kranke Kollegin kompensiert. Überstunden und Überlastung sind oft an der Tagesordnung. Ich glaube, dass auch die Erhöhung des Gehalts nichts daran ändern wird, dass sich viele nach wenigen Jahren in diesem Beruf wieder anders orientieren.

Angestellte im Handel arbeiten eine Stunde pro Woche weniger, das ist mehr als eine Woche Urlaub. Sinnvoller wären eine Reduzierung der Sollarbeitszeit, früheres Pensionsantrittsalter, Recht auf Altersteilzeit … mit diesem Anreiz würden diese neuen Kollegen/-innen vielleicht auch in diesem tollen Beruf bleiben und diese Ausbildung nicht nur beginnen, um "irgendetwas zu machen" oder einen krisensicheren Job zu haben.





Helga Eidle, 5020 Salzburg