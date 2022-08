Anreize zum Parken richtig setzen

Am Montag kam es in der Innenstadt zum kompletten Verkehrsinfarkt. Stoßstange an Stoßstange standen die Autos etwa am Rudolfskai. Auch am Rotkreuz-Parkplatz kam es zum inzwischen leider gewohnten Bild von in den Kreisverkehr hineinragenden Autos, die den Verkehr lahmlegen. Auf der einen Seite kann man sich darüber freuen, dass die Touristen zurück sind. Auf der anderen Seite zeigt dieses Bild schön die momentane Pervertierung der Parkanreize.

Wie kann es sein, dass das Parken im Zentrum billiger ist als die Nutzung der Park-and-Ride-Parkplätze am Messezentrum? Durch das Lochen des Parktickets zahlt man in der Stadt nur sechs Euro, Park and Ride am Messezentrum kostet mindestens neun Euro. Dieses Anreizproblem lässt sich aber nicht nur dadurch lösen, dass man das Parken am Messezentrum günstiger macht. Tatsächlich könnte man auch einfach das Lochen zum nächstmöglichen Zeitpunkt abschaffen.

So hätten Autofahrer auch einen wirtschaftlichen Anreiz, am Stadtrand zu parken, und es würde nicht die komplette Innenstadt lahmgelegt, wovon weder Touristen noch Einheimische etwas haben.



Markus Gastinger, 5020 Salzburg