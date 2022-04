Ich war am 22. April auf dem Weg von St. Johann im Pongau nach Graz, Umsteigen in Bischofshofen war notwendig. Der Zug von St. Johann nach Bischofshofen hatte zehn Minuten Verspätung, der Anschlusszug in Bischofshofen hat nicht gewartet. Bekanntlich ist das eine sehr häufige Verbindung und es standen eine Menge Leute sehr verärgert am Bahnhof. Nun soll man den Zug verwenden und nicht mit dem Auto fahren und dann so was . . . sehr ärgerlich.

Barbara Geistlinger, 5622 Goldegg